Publicado 25/02/2025 19:02

Arraial do Cabo - Acontece nesta quarta-feira (26), em Arraial do Cabo, o bloco APAE Folia. A concentração do evento, que tem como objetivo promover a inclusão, será às 14h, na sede da instituição, localizada na Rua José Pinto de Macedo, na Prainha.



Com o lema “Juntos transformamos muitas histórias”, o evento reunirá alunos, familiares e moradores da cidade em uma festa que celebra a diversidade e reforça a importância da participação de pessoas com deficiência.



A atividade é aberta ao público e totalmente gratuito.

