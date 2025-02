Placas de sinalização - Ascom

Publicado 25/02/2025 18:55

Arraial do Cabo - A prefeitura de Arraial do Cabo instalou novas placas de sinalização na RJ-140, na altura da curva da Vila, com o objetivo de aumentar a segurança viária e conscientizar motoristas sobre a importância do respeito às leis de trânsito.



Foram colocadas três placas reflexivas ao longo da rodovia, especialmente no trecho da Vila Industrial, alertando condutores sobre a curva acentuada no local. Além disso, um banner iluminado foi instalado com a mensagem: “Desacelere! Seu bem maior é a vida”, em referência à campanha nacional de trânsito de 2025.



A iniciativa foi realizada por meio da Coordenadoria Municipal de Trânsito (Comtrans) em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Turismo e o Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo (IDAC).



De acordo com a administração municipal, a medida visa reduzir riscos e reforçar a conscientização de motoristas e motociclistas sobre a importância da direção segura. O trecho da RJ-140 onde as novas sinalizações foram colocadas registra grande fluxo de veículos e já foi palco de acidentes. A expectativa é de que a visibilidade das novas placas contribua para a prevenção de ocorrências no local.

