Posto Guarda-vidas - Divulgação

Publicado 27/02/2025 14:56

Arraial do Cabo - Guarda-vidas que atuam nas praias de Arraial do Cabo denunciam a falta de estrutura e condições precárias de trabalho, especialmente durante o verão, quando o fluxo de turistas aumenta significativamente. Segundo relatos, a categoria sofre com a ausência de postos de apoio, alimentação insuficiente e falta de equipamentos adequados para o desempenho de suas funções.



De acordo com um profissional que preferiu não se identificar, os guarda-vidas recebem alimentação apenas de quinta a domingo, ficando sem suporte alimentar nos demais dias da semana. Em alguns casos, os próprios trabalhadores pedem comida aos frequentadores da praia. Além disso, muitos deles precisam arcar com a compra de fardamentos, já que os uniformes oferecidos estão rasgados ou em péssimas condições de uso.



Outro problema relatado é a falta de quadriciclos para o deslocamento na areia, o que compromete a rapidez do atendimento em casos de afogamento. Segundo testemunhas, já houve situações em que a demora no socorro resultou na morte de banhistas.



Os trabalhadores também reclamam da falta de estrutura para se proteger do sol e do cansaço excessivo devido à ausência de abrigos. “Estamos trabalhando sem postos, sem equipamentos de trabalho adequados e sem qualquer suporte. É um descaso total”, afirmou um dos guardas-vidas.



Prefeitura nega as denúncias

Em nota, a Prefeitura de Arraial do Cabo esclareceu que os guarda-vidas recebem alimentação regularmente e que as marmitas são fornecidas de quinta a domingo. Nos outros dias, segundo a administração municipal, os profissionais têm a possibilidade de organizar seus horários para se alimentarem em casa, sem prejuízo à segurança dos banhistas.



A Prefeitura também afirmou que a maioria dos guarda-vidas dispõe de postos de trabalho e que, nos casos onde há danos estruturais, os profissionais podem utilizar quiosques próximos ou barracas de apoio. Por fim, a gestão municipal reforçou o compromisso com a segurança dos trabalhadores e da população.



Apesar da resposta oficial, os guarda-vidas seguem reivindicando melhores condições para exercerem suas funções de forma digna e eficaz, garantindo a segurança dos frequentadores das praias de Arraial do Cabo.