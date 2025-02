Prefeito Marcelo Magno discursa durante inauguração da Praça de Figueira - Divulgação/ ASCOM

Prefeito Marcelo Magno discursa durante inauguração da Praça de Figueira Divulgação/ ASCOM

Publicado 27/02/2025 13:36

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno fez mais uma entrega importante na região dos distritos, nesta quarta-feira (26). Desta vez foi em Figueira, que agora conta com uma nova praça. O espaço foi reestruturado para oferecer mais lazer, bem-estar e convívio para as famílias.

A cerimônia reuniu moradores, turistas e autoridades locais para celebrar um espaço que promete se tornar ponto de encontro. O vice, Diego Silveira (MDB), além de secretários, vereadores marcaram presença. A festa começou com umas partidas de futebol e vôlei, dando início a uma nova fase de lazer, saúde e bem-estar.

A nova praça conta com a reforma da quadra de futebol, vôlei e futevôlei. Alem dessas melhorias, foram instaladas novas estruturas, como um grande parque infantil, uma academia ao ar livre para idosos e quiosques dedicados a gastronomia e ao artesanato local. Tudo isso com uma vista privilegiada da Lagoa de Araruama. Inclusive a praça também será ponto de folia neste Carnaval.



O novo espaço também representa mais qualidade de vida para a população. “Essa praça é um convite para estarmos juntos, para aproveitarmos o que Figueira tem de melhor. Aqui, o cabista e o turista têm um lugar especial para admirar de perto um dos nossos maiores tesouros, a Lagoa de Araruama. A praça foi idealizada com muito carinho pela Administração Pública e vai ajudar a fomentar o turismo, esporte e arte, valorizando os fazedores de cultura”, destacou o prefeito Marcelo Magno.





OUTRAS NOVIDADES



Em entrevista exclusiva à coluna, Marcelo disse que a realidade dos distritos, por tantos anos sem investimento, já mudou. “O crescimento do município passa pelos distritos”. Ainda no bate-papo, ele contou que outras melhorias vão acontecer na região, como a entrega de mais escolas, outras praças e pavimentação. Outro ponto abordado foi a questão do transporte público, ainda deficitário por lá. O prefeito garantiu que essa é uma “dívida de caráter” que precisa ser resolvida e que até fim de março ou início de abril esse problema será resolvido. Diego Silveira disse que é um dia de alegria e que o povo pode esperar que vem mais coisa por aí, sem dar muitas dicas. Falou que um mercado de peixe está no radar. O secretário de Turismo, Júnior Chuchu, destacou que é mais uma opção para o turista, além de fomentar a economia local. Moradores da região também elogiaram a novidade

Veja outras fotos: