Prefeito Alexandre Martins e governador Cláudio Castro - Reprodução

Publicado 27/02/2025 14:24

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), anunciou em suas redes sociais, a construção de uma nova escola de ensino médio em tempo integral. O C.E. Rei Pelé será instalado na Rasa, numa área de 6.800m², doada pela Prefeitura, atrás da Faetec, por meio de convênio com o governo estadual e federal, através do Plano de Ações Articuladas (PAR). O PAR é um instrumento de planejamento e gestão de políticas de educação, que busca melhorar a educação básica pública brasileira.



A unidade contará com 13 salas de aula e terá capacidade para atender 455 alunos, oferecendo uma infraestrutura moderna e adequada ao aprendizado e desenvolvimento para os jovens.



Essa é uma iniciativa importante do Estado do Rio de Janeiro para expandir a rede pública de educação, cumprindo as metas do Plano Nacional de Educação (PNE) e fortalecendo a educação básica da cidade.