Publicado 27/02/2025 15:03

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo se prepara para receber cerca de 200 mil turistas durante o Carnaval.

De acordo com a Secretaria de Turismo de Arraial do Cabo, com base em consultas à ABIH-RJ (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – RJ) e à AMHAR (Associação de Meio de Hospedagem de Arraial do Cabo) e meios de hospedagens do município, a taxa de ocupação hoteleira já ultrapassa os 90% e deve atingir 100% até a próxima sexta-feira (28).

Considerando tanto os turistas hospedados quanto o público flutuante, oriundo de cidades vizinhas, estima-se que cerca de 200 mil pessoas passem pela cidade por dia, entre sexta-feira (28) e terça-feira (4) de Carnaval.