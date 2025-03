Pesca artesanal - Cabo Frio Enfoco

Publicado 25/03/2025 16:35

Arraial do Cabo - A tradição da pesca artesanal voltou a encantar moradores e turistas na Praia Grande, em Arraial do Cabo, no último fim de semana. Um grupo de pescadores trouxe até a areia redes repletas de xereletes, proporcionando um espetáculo que reforça a identidade cultural e econômica da região.



Além da abundante captura, um momento especial marcou a atividade: uma tartaruga-marinha, que ficou presa acidentalmente nas redes, foi resgatada com cuidado e devolvida ao mar pelos próprios pescadores. O gesto, acompanhado de aplausos das pessoas que presenciaram a cena, evidenciou o compromisso da comunidade pesqueira local com a preservação ambiental.



A pesca artesanal é uma tradição passada de geração em geração em Arraial do Cabo, sendo não apenas um meio de sustento para muitas famílias, mas também um patrimônio cultural. A cena registrada no fim de semana reforça a importância da atividade sustentável e do respeito ao ecossistema marinho, demonstrando que é possível conciliar a pesca com a conservação ambiental.



*Imagens: Cabo Frio Enfoco.