Cantora Duda Beat - Reprodução

Cantora Duda BeatReprodução

Publicado 28/08/2025 14:56

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo se prepara para receber a 14ª edição da Parada do Orgulho LGBTI+, marcada para o dia 7 de setembro, a partir das 15h, no Estádio Barcellão. A manifestação, de entrada gratuita, promete reunir milhares de pessoas em uma grande celebração de diversidade, respeito e inclusão.



A cantora Duda Beat será a atração principal desta edição. A artista, recém-anunciada no programa The Voice Brasil e prestes a se apresentar no festival The Town, em São Paulo, sobe ao palco de Arraial para um show especial. Além dela, o público poderá conferir apresentações de DJs, drag queens, intervenções artísticas, ato religioso e outras performances que reforçam a pluralidade cultural da manifestação.



Neste ano, a Parada traz como tema: “Crescer com apoio, resistir com afeto, florescer com orgulho.” Um chamado à resistência, ao afeto e à valorização da identidade LGBTI+, celebrando conquistas e reforçando a luta por direitos.



Além de celebrar a diversidade, a Parada do Orgulho LGBTI+ terá caráter solidário: os participantes são convidados a colaborar com 1kg de alimento não perecível, que será destinado a campanhas sociais no município, realizadas pelo Arraial Free.



A iniciativa é uma realização do Arraial Free, com apoio da Prefeitura, do Centro de Cidadania LGBT Baixada Litorânea, do programa Rio Sem LGBTIfobia e do Governo do Estado do Rio de Janeiro.



Com expectativa de grande público, a manifestação se consolida como uma das mais importantes manifestações de orgulho e visibilidade LGBTI+ do interior do Estado do Rio de Janeiro.



Serviço:



Data: 7 de setembro de 2025



Horário: 15h



Local: Estádio Barcellão – Arraial do Cabo



Entrada gratuita (com arrecadação solidária de alimentos)

Divulgação Ascom