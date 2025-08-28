Cantora Duda BeatReprodução

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Arraial do Cabo - Arraial do Cabo se prepara para receber a 14ª edição da Parada do Orgulho LGBTI+, marcada para o dia 7 de setembro, a partir das 15h, no Estádio Barcellão. A manifestação, de entrada gratuita, promete reunir milhares de pessoas em uma grande celebração de diversidade, respeito e inclusão.

A cantora Duda Beat será a atração principal desta edição. A artista, recém-anunciada no programa The Voice Brasil e prestes a se apresentar no festival The Town, em São Paulo, sobe ao palco de Arraial para um show especial. Além dela, o público poderá conferir apresentações de DJs, drag queens, intervenções artísticas, ato religioso e outras performances que reforçam a pluralidade cultural da manifestação.

Neste ano, a Parada traz como tema: “Crescer com apoio, resistir com afeto, florescer com orgulho.” Um chamado à resistência, ao afeto e à valorização da identidade LGBTI+, celebrando conquistas e reforçando a luta por direitos.

Além de celebrar a diversidade, a Parada do Orgulho LGBTI+ terá caráter solidário: os participantes são convidados a colaborar com 1kg de alimento não perecível, que será destinado a campanhas sociais no município, realizadas pelo Arraial Free.

A iniciativa é uma realização do Arraial Free, com apoio da Prefeitura, do Centro de Cidadania LGBT Baixada Litorânea, do programa Rio Sem LGBTIfobia e do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Com expectativa de grande público, a manifestação se consolida como uma das mais importantes manifestações de orgulho e visibilidade LGBTI+ do interior do Estado do Rio de Janeiro.

Serviço:

Data: 7 de setembro de 2025

Horário: 15h

Local: Estádio Barcellão – Arraial do Cabo

Entrada gratuita (com arrecadação solidária de alimentos)
Divulgação - Ascom
DivulgaçãoAscom
fotogaleria
Cantora Duda Beat
Divulgação