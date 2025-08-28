Cantora Duda BeatReprodução
A cantora Duda Beat será a atração principal desta edição. A artista, recém-anunciada no programa The Voice Brasil e prestes a se apresentar no festival The Town, em São Paulo, sobe ao palco de Arraial para um show especial. Além dela, o público poderá conferir apresentações de DJs, drag queens, intervenções artísticas, ato religioso e outras performances que reforçam a pluralidade cultural da manifestação.
Neste ano, a Parada traz como tema: “Crescer com apoio, resistir com afeto, florescer com orgulho.” Um chamado à resistência, ao afeto e à valorização da identidade LGBTI+, celebrando conquistas e reforçando a luta por direitos.
Além de celebrar a diversidade, a Parada do Orgulho LGBTI+ terá caráter solidário: os participantes são convidados a colaborar com 1kg de alimento não perecível, que será destinado a campanhas sociais no município, realizadas pelo Arraial Free.
A iniciativa é uma realização do Arraial Free, com apoio da Prefeitura, do Centro de Cidadania LGBT Baixada Litorânea, do programa Rio Sem LGBTIfobia e do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Com expectativa de grande público, a manifestação se consolida como uma das mais importantes manifestações de orgulho e visibilidade LGBTI+ do interior do Estado do Rio de Janeiro.
Serviço:
Data: 7 de setembro de 2025
Horário: 15h
Local: Estádio Barcellão – Arraial do Cabo
Entrada gratuita (com arrecadação solidária de alimentos)
