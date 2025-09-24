As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros Vanessa Rodrigues
Acidente em Arraial deixa quatro feridos; entre eles uma gestante e uma criança
Colisão derrubou poste e provocou falta de luz em Monte Alto
Dr. Serginho aposta na tecnologia para melhorar atendimento na Saúde de Cabo Frio
Com apoio do sistema implantado, prefeito atua como "síndico da cidade", conferindo de perto filas, servidores e qualidade do atendimento
Guarda-vidas registram 67 ocorrências em fim de semana de praias cheias em Arraial do Cabo
Balanço inclui 36 resgates no mar, dez crianças localizadas e acidente com moto aquática
Prefeito Fabinho cumpre agenda no Rio em busca de novos investimentos para pavimentação em Iguaba Grande
A visita reforça o compromisso da gestão municipal em manter um diálogo constante e produtivo com todas as esferas de governo, visando garantir mais recursos e avanços
Vice-prefeito de Maricá, Joãozinho Maurício, participa de ato contra a PEC da Blindagem
Manifestação reuniu milhares de pessoas em Copacabana contra as medidas em discussão no Congresso Nacional
Última semana para se inscrever nos cursos técnicos do IFRJ Arraial do Cabo
Podem se candidatar estudantes que estão no 9º ano ou que já concluíram o Ensino Fundamental, com no máximo 17 anos no dia da matrícula.
