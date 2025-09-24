As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros - Vanessa Rodrigues

Publicado 24/09/2025 16:09

Arraial do Cabo - Um acidente registrado na noite desta terça-feira (23), em Monte Alto, distrito de Arraial do Cabo, deixou quatro pessoas feridas. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Geral do município para atendimento médico.

Entre os feridos estavam uma gestante, uma criança de 2 anos e um homem adulto. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, a criança recebeu observação médica durante a noite e teve alta na manhã desta quarta-feira (24).

A gestante segue em observação, passando por exames para avaliar seu quadro clínico e o do bebê. Já o homem adulto sofreu uma lesão na coluna e permanece internado sob acompanhamento de uma equipe multiprofissional. O quarto paciente também foi atendido, mas não houve detalhamento sobre o seu estado de saúde.

O acidente aconteceu próximo ao condomínio Aroreira e provocou a queda de um poste, deixando moradores da região sem energia elétrica. A concessionária Enel foi acionada para restabelecer o fornecimento.

Em nota, a concessionária informou que “o poste mencionado foi substituído na madrugada de hoje (24) e o fornecimento de energia foi normalizado. Equipes da distribuidora passaram a noite no local, após a colisão do veículo com o poste, executando a troca e realizando os reparos necessários na rede elétrica”.