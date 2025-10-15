Prefeitura Reprodução
Prefeitura de Arraial do Cabo antecipa feriado de Ação de Graças e define ponto facultativo para o Dia do Servidor Público
De acordo com o decretos, os serviços públicos considerados essenciais, como saúde, limpeza urbana e segurança, funcionarão normalmente nas datas
Prefeitura de Arraial do Cabo antecipa feriado de Ação de Graças e define ponto facultativo para o Dia do Servidor Público
De acordo com o decretos, os serviços públicos considerados essenciais, como saúde, limpeza urbana e segurança, funcionarão normalmente nas datas
Marcelo Magno anuncia gratificação de até 70% para professores de Arraial do Cabo
Prefeito informou que projeto de lei da Gratificação de Incentivo ao Desempenho da Escola será encaminhado à Câmara nos próximos dias como parte da política de valorização do magistério
Policiais do 25º BPM salvam bebê que parou de respirar em Arraial do Cabo
Com ação rápida e técnica, militares prestaram primeiros socorros e garantiram atendimento médico seguro à criança
Dr. Serginho e Áureo Ribeiro reforçam parceria política em evento cultural em Cabo Frio
Deputado do Solidariedade destacou repasses e articulações com a Secretaria Estadual de Cultura e a FUNARJ para fortalecer projetos locais
Prefeito de Búzios reage a quebra-molas surpresa e pede diálogo com o DER-RJ
Segundo Alexandre Martins (REP), a empresa responsável pela obra não apresentou autorização emitida pelo município
Moradores de Figueira, em Arraial do Cabo, enfrentam apagão recorrente por problema em poste
Após reparo de cabo rompido na quinta-feira (9), distrito volta a registrar falta de energia e transtornos para moradores nesta segunda (13)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.