FIPAC anuncia reforço das normas de uso da Marina dos Pescadores; fiscalização começa na segunda-feira (1º)
Resolução define regras de circulação, descarte e operação para comerciantes e embarcações
Bugueiros de Arraial tem até a próxima terça-feira (2) para realizar vistoria obrigatória
Inspeções acontecem na sede da COMTRANS; quem perder o prazo terá a operação suspensa
Eleições, TTS e R$ 1,5 bilhão em royalties: Alexandre Martins define posição política e expõe desafios de Búzios
Prefeito fala sobre alinhamentos eleitorais, pressões jurídicas. Primeira-dama e secretária da Mulher, Daniele Martins, fala das atividades da pasta e combate à violência contra a mulher
Daniela Soares envia à Câmara projeto de lei do Vale Natalino para servidores de Araruama
Gestão reforça política de valorização funcional e aposta em impacto positivo na economia. Benefício é previsto para ser pago em parcela única no mês de dezembro
Banhista sofre afogamento em praia de Arraial do Cabo
Jovem de 27 anos entrou em parada cardiorrespiratória após o afogamento, mas foi estabilizado e segue em observação
Com presença de Benedita, PT de Cabo Frio lança diretório e dá posse a Diego da Silva
Deputada destaca papel da juventude petista e a missão do neto em reorganizar o partido na Região dos Lagos
