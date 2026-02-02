PescaReprodução
Diversos pescadores tiveram sorte grande e pescaram uma grande quantidade de sardinhas, chamando a atenção de quem passava pelo local.
A notícia se espalhou rápido e os moradores não perderam tempo: balde na mão, todo mundo aproveitando a oportunidade para garantir o peixe do dia.
Teve gente saindo com o sorriso no rosto e o balde cheio, naquele clima típico de quando a natureza resolve colaborar.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.