Preso por rouboReprodução/PM

Publicado 01/02/2026 23:21

Arraial do Cabo - Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal, foi preso neste sábado (31), na Prainha, em Arraial do Cabo.

A prisão ocorreu durante uma ação integrada entre equipes da PATAMO da Polícia Militar e policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança Pública (PROEIS), ligado à Secretaria Municipal de Segurança Pública.

Segundo informações, os agentes retornavam da Central de Flagrantes da 126ª Delegacia de Polícia quando identificaram o suspeito. Durante a verificação, foi confirmado o mandado de prisão em aberto. Também foram constatadas anotações criminais por tentativa de homicídio e roubo.

Após a abordagem, o homem foi encaminhado à 132ª Delegacia de Polícia. Ao chegar à unidade, ele apresentou um quadro de convulsão. Os policiais prestaram os primeiros atendimentos e o levaram ao Hospital Central de Emergência (HCE), em Cabo Frio.

Após atendimento médico, o suspeito foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento do mandado de prisão e os procedimentos legais.