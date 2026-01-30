Preso após denúncia de violência doméstica - Reprodução/PM

Publicado 30/01/2026 17:38

Arraial do Cabo - Um homem foi preso nesta sexta-feira (30) após ser acusado de agredir e ameaçar a companheira, uma mulher grávida, em Arraial do Cabo. A prisão ocorreu durante uma ação conjunta das forças de segurança no Morro da Coca-Cola, local conhecido como “Final Feliz”, área considerada de risco e com histórico de confrontos armados.



A ocorrência foi atendida por policiais civis da 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), em conjunto com policiais militares, a Patrulha Maria da Penha e agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU). A mobilização aconteceu durante o plantão policial, após um familiar da vítima procurar a delegacia para denunciar que a filha estaria sofrendo agressões físicas e ameaças por parte do companheiro.



Diante da gravidade do relato e da complexidade da localidade, foi organizada uma operação integrada para garantir a segurança da vítima e dos agentes. Durante a intervenção, o suspeito foi localizado nas proximidades da residência, abordado e conduzido à 132ª DP para os procedimentos legais.



A vítima foi encontrada em segurança e relatou aos policiais ter sido agredida e ameaçada pelo companheiro. Segundo a Polícia Civil, ela já havia registrado outras ocorrências contra o mesmo autor, todas relacionadas a violência doméstica e familiar. Constam nos registros dois boletins de ocorrência, sendo que o homem já havia sido preso em flagrante anteriormente pelo mesmo crime.



O caso foi apresentado à autoridade policial, que analisou a situação e adotou as medidas legais cabíveis. A Patrulha Maria da Penha acompanhou a vítima e prestou apoio durante o atendimento, incluindo o encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames necessários.