Abordagem policial gera polêmica Reprodução
Segundo relatos de populares que estavam no local, a confusão teria começado após policiais tentarem conduzir o filho da mulher, que estaria fumando maconha. Ainda de acordo com essas testemunhas, a mãe teria se exaltado ao tentar impedir que o jovem fosse levado pelos agentes.
Já a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que policiais do 25º BPM (Cabo Frio) realizavam uma abordagem a dois indivíduos em atitude suspeita. De acordo com a corporação, ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram para o interior de uma residência.
Após a ação, os agentes localizaram os dois indivíduos junto com uma mulher, que teria sido detida pelo crime de desacato. Com o grupo, os policiais apreenderam certa quantidade de material entorpecente. A ocorrência foi encaminhada à 132ª Delegacia de Polícia. A Polícia Militar informou ainda que já está em posse das imagens e que a conduta da guarnição envolvida está sendo analisada.
