Abordagem policial gera polêmica - Reprodução

Abordagem policial gera polêmica Reprodução

Publicado 30/01/2026 15:39

Arraial do Cabo - Uma abordagem da Polícia Militar gerou polêmica em Arraial do Cabo após ser registrada em vídeo por moradores. O caso aconteceu na Rua Vera Cruz, no bairro Praia dos Anjos, nesta quinta-feira (29). As imagens mostram o momento em que uma mulher discute com dois agentes e acaba sendo derrubada no chão por um deles. Durante a ação, enquanto era imobilizada, a mulher ainda é atacada por um cachorro.



Segundo relatos de populares que estavam no local, a confusão teria começado após policiais tentarem conduzir o filho da mulher, que estaria fumando maconha. Ainda de acordo com essas testemunhas, a mãe teria se exaltado ao tentar impedir que o jovem fosse levado pelos agentes.



Já a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que policiais do 25º BPM (Cabo Frio) realizavam uma abordagem a dois indivíduos em atitude suspeita. De acordo com a corporação, ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram para o interior de uma residência.



Após a ação, os agentes localizaram os dois indivíduos junto com uma mulher, que teria sido detida pelo crime de desacato. Com o grupo, os policiais apreenderam certa quantidade de material entorpecente. A ocorrência foi encaminhada à 132ª Delegacia de Polícia. A Polícia Militar informou ainda que já está em posse das imagens e que a conduta da guarnição envolvida está sendo analisada.