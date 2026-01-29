Turistas "invadem" Marina dos PescadoresReprodução
O movimento é intenso desde cedo, com muita gente animada, celulares na mão e expectativa lá em cima para conhecer as famosas praias e ilhas da região.
No vídeo, dá pra perceber que a marina está completamente lotada, com embarcações saindo o tempo todo e aquele clima típico de alta temporada.
Mesmo com a espera, o bom humor predomina, afinal, o dia está bonito e o visual compensa qualquer fila. Quem passa por ali já entra no clima de férias e não vê a hora de navegar pelas águas cristalinas da cidade.
