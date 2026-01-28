Testagem gratuita para hanseníase - Ascom

Publicado 28/01/2026 17:35

Arraial do Cabo - Em alusão ao Janeiro Roxo, mês de conscientização sobre a hanseníase, a Saúde de Arraial do Cabo está promovendo uma importante ação para ampliar o acesso da população ao diagnóstico e tratamento de doenças dermatológicas, com atenção especial à hanseníase: doença infecciosa que tem cura e cujo tratamento é ofertado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).



A iniciativa garante consultas com dermatologista sanitária, realizadas tanto nas unidades de saúde dos Distritos quanto no Centro de Doenças Infecciosas (CDI), que será o local de referência para os atendimentos dos pacientes encaminhados pelas unidades de saúde da região central do município. Além das consultas especializadas, o CDI disponibiliza gratuitamente o teste para hanseníase, fortalecendo o diagnóstico precoce e a prevenção de complicações, bem como a interrupção da cadeia de transmissão da doença.



A hanseníase apresenta sinais como manchas na pele com perda de sensibilidade, dormência, formigamento e lesões que não cicatrizam. Quando identificada precocemente, as chances de cura são altas e o tratamento evita sequelas.

Agendamento prévio é obrigatório



Para ter acesso ao atendimento, os moradores devem procurar a unidade de saúde em que são cadastrados ou a mais próxima de sua residência, informar seus dados e realizar o agendamento da consulta. Essa organização é fundamental para garantir um atendimento eficiente e acolhedor.



Cronograma de atendimentos



As consultas já foram realizadas no Posto de Saúde da Figueira e na Cabocla.

Seguem as próximas datas:

03/02 – 14h: Esf Prainha – Os pacientes agendados pelo Posto de Saúde serão atendidos no CDI.

04/02 – 14h: Esf Sabiá – A Dermato vai na unidade

10/02 – 14h: Esf Boa Vista – Os pacientes agendados pelo Posto de Saúde serão atendidos no CDI.

11/02 – 14h: Esf Monte Alto – A Dermato vai na unidade