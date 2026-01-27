ProconReprodução
Justiça determina medidas à Enel após ação do município de Arraial do Cabo
Decisão liminar impõe prazos para restabelecimento do serviço e prevê aplicação de multa
Justiça determina medidas à Enel após ação do município de Arraial do Cabo
Decisão liminar impõe prazos para restabelecimento do serviço e prevê aplicação de multa
Fabinho Costa lança pedra fundamental do Destacamento dos Bombeiros em Iguaba
Unidade deve ser inaugurada entre 90 e 120 dias e representa avanço histórico na segurança pública e na proteção civil do município
Arraial do Cabo zera fila da educação infantil em tempo integral pelo 2º ano consecutivo
Prefeito Marcelo Magno (PL) esclarece sorteio de vagas e destaca expansão da rede municipal: município saltou de 135 vagas em 2021 para mais de 1.500 em 2026
Arraial do Cabo abre inscrições para Oficina de Barbeiro voltada a jovens a partir de 15 anos
A iniciativa tem como objetivo promover a qualificação profissional, incentivar a autonomia financeira e ampliar as oportunidades de inserção dos jovens no mercado de trabalho
Manutenção da rede elétrica da Enel provoca alterações no trânsito em Arraial do Cabo
A atualização do cronograma ocorreu em razão das chuvas, que exigiram mudanças no planejamento anterior
Araruama será sede do 42º Batalhão da Polícia Militar e fortalece segurança pública na Região dos Lagos
A medida integra a reestruturação administrativa e operacional da corporação, anunciada nesta segunda-feira (26) pela Secretaria Estadual de Polícia Militar
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.