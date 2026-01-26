Arraial do Cabo - A Enel divulgou um novo cronograma de manutenção e recondutoramento da rede elétrica em Arraial do Cabo. Em função da execução dos serviços, o trânsito em diversas vias do município sofrerá alterações ao longo do período, com possibilidade de interdições parciais ou totais. A atualização do cronograma ocorreu em razão das chuvas, que exigiram mudanças no planejamento anterior.
Nesta segunda-feira (26), as equipes atuam na Rua Dom Pedro I, Rua José Francisco e Rua Vilas Boas. Motoristas e pedestres devem redobrar a atenção ao trafegar por essas localidades. O ordenamento do trânsito está sendo realizado pelas Secretarias Municipais de Mobilidade Urbana e de Segurança Pública, por meio do COMTRANS e da Guarda Municipal.
O recondutoramento da rede elétrica consiste na substituição de cabos antigos por fios mais modernos, com o objetivo de aumentar a segurança, a eficiência e a estabilidade do fornecimento de energia elétrica em Arraial do Cabo.
Confira o cronograma atualizado dos serviços:
26 de janeiro Rua Dom Pedro I – 8h às 17h Rua José Francisco – 10h às 16h Rua Vilas Boas
27 de janeiro Travessa José Cipriano e Rua Vera Cruz – 10h às 16h Rua Vilas Boas – 10h às 16h Rua Rebeche – 8h às 17h
28 de janeiro Avenida Governador Leonel M. Brizola – 8h às 17h Rua Vilas Boas – 8h30 às 12h e 13h30 às 17h30
29 de janeiro Avenida Getúlio Vargas e Rua Pedro Álvares Cabral – 8h30 às 12h Rua José Francisco – 13h30 às 17h30
30 de janeiro Rua Kioto – 10h às 16h
1º de fevereiro Rua Dom Pedro I e Travessa Pio XII – 10h às 16h
2 de fevereiro Avenida Getúlio Vargas – 10h às 16h Rua Nilo Peçanha e Rua Santa Cruz – 10h às 16h
3 de fevereiro Avenida Governador Leonel M. Brizola – 10h às 16h Avenida Getúlio Vargas – 10h às 16h
4 de fevereiro RJ-140 – 9h às 15h Avenida Governador Leonel M. Brizola – 8h às 17h e 10h às 16h
5 de fevereiro Rua José Pinto Macedo e Rua Pastor Admardo Machado – 13h às 17h
6 de fevereiro Avenida Governador Leonel M. Brizola – 8h30 às 12h e 13h30 às 17h30 RJ-140 – 10h às 16h
9 de fevereiro Avenida Getúlio Vargas – 8h às 9h e 10h às 16h Rua José Pinto de Macedo – 8h30 às 12h e 13h30 às 17h30
10 de fevereiro Arraial do Cabo – 10h às 16h Rua Pastor Admardo Machado – 10h às 16h
11 de fevereiro RJ-140 – 9h às 15h
12 de fevereiro Rua José Pinto de Macedo – 8h30 às 12h Rua Dom Pedro I – 13h30 às 17h30
