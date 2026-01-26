Manutenção de rede - Ascom

Manutenção de rede Ascom

Publicado 26/01/2026 15:23

Arraial do Cabo - A Enel divulgou um novo cronograma de manutenção e recondutoramento da rede elétrica em Arraial do Cabo. Em função da execução dos serviços, o trânsito em diversas vias do município sofrerá alterações ao longo do período, com possibilidade de interdições parciais ou totais. A atualização do cronograma ocorreu em razão das chuvas, que exigiram mudanças no planejamento anterior.

Nesta segunda-feira (26), as equipes atuam na Rua Dom Pedro I, Rua José Francisco e Rua Vilas Boas. Motoristas e pedestres devem redobrar a atenção ao trafegar por essas localidades. O ordenamento do trânsito está sendo realizado pelas Secretarias Municipais de Mobilidade Urbana e de Segurança Pública, por meio do COMTRANS e da Guarda Municipal.

O recondutoramento da rede elétrica consiste na substituição de cabos antigos por fios mais modernos, com o objetivo de aumentar a segurança, a eficiência e a estabilidade do fornecimento de energia elétrica em Arraial do Cabo.

Confira o cronograma atualizado dos serviços:

26 de janeiro

Rua Dom Pedro I – 8h às 17h

Rua José Francisco – 10h às 16h

Rua Vilas Boas

27 de janeiro

Travessa José Cipriano e Rua Vera Cruz – 10h às 16h

Rua Vilas Boas – 10h às 16h

Rua Rebeche – 8h às 17h

28 de janeiro

Avenida Governador Leonel M. Brizola – 8h às 17h

Rua Vilas Boas – 8h30 às 12h e 13h30 às 17h30

29 de janeiro

Avenida Getúlio Vargas e Rua Pedro Álvares Cabral – 8h30 às 12h

Rua José Francisco – 13h30 às 17h30

30 de janeiro

Rua Kioto – 10h às 16h

1º de fevereiro

Rua Dom Pedro I e Travessa Pio XII – 10h às 16h

2 de fevereiro

Avenida Getúlio Vargas – 10h às 16h

Rua Nilo Peçanha e Rua Santa Cruz – 10h às 16h

3 de fevereiro

Avenida Governador Leonel M. Brizola – 10h às 16h

Avenida Getúlio Vargas – 10h às 16h

4 de fevereiro

RJ-140 – 9h às 15h

Avenida Governador Leonel M. Brizola – 8h às 17h e 10h às 16h

5 de fevereiro

Rua José Pinto Macedo e Rua Pastor Admardo Machado – 13h às 17h

6 de fevereiro

Avenida Governador Leonel M. Brizola – 8h30 às 12h e 13h30 às 17h30

RJ-140 – 10h às 16h

9 de fevereiro

Avenida Getúlio Vargas – 8h às 9h e 10h às 16h

Rua José Pinto de Macedo – 8h30 às 12h e 13h30 às 17h30

10 de fevereiro

Arraial do Cabo – 10h às 16h

Rua Pastor Admardo Machado – 10h às 16h

11 de fevereiro

RJ-140 – 9h às 15h

12 de fevereiro

Rua José Pinto de Macedo – 8h30 às 12h

Rua Dom Pedro I – 13h30 às 17h30