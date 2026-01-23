Lavanderia pega fogo - Reprodução

Lavanderia pega fogo Reprodução

Publicado 23/01/2026 14:30

Arraial do Cabo - Uma lavanderia pegou fogo na noite desta quinta-feira (22) na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo. Segundo as primeiras informações, as chamas começaram por volta das 23h e chamaram a atenção de moradores da região.



A Defesa Civil de Arraial do Cabo, órgão vinculado à Secretaria de Obras, atuou na madrugada, em apoio ao Corpo de Bombeiros, na ocorrência. O chamado ocorreu por volta de 1h.



Ao longo da manhã, a Defesa Civil realizou avaliação no local. De acordo com laudo técnico, não há risco de desabamento da estrutura, mas a área continua isolada.



Além da lavanderia, o fogo atingiu uma residência localizada nos fundos do imóvel. Não houve registro de vítimas. O isolamento se deu como medida de segurança, permitindo a atuação das equipes e a preservação da integridade de moradores e trabalhadores do entorno.



Em caso de ocorrências ou situações de risco, moradores e visitantes podem acionar a Defesa Civil pelo WhatsApp (22) 99700-0387.