Lavanderia pega fogo Reprodução
A Defesa Civil de Arraial do Cabo, órgão vinculado à Secretaria de Obras, atuou na madrugada, em apoio ao Corpo de Bombeiros, na ocorrência. O chamado ocorreu por volta de 1h.
Ao longo da manhã, a Defesa Civil realizou avaliação no local. De acordo com laudo técnico, não há risco de desabamento da estrutura, mas a área continua isolada.
Além da lavanderia, o fogo atingiu uma residência localizada nos fundos do imóvel. Não houve registro de vítimas. O isolamento se deu como medida de segurança, permitindo a atuação das equipes e a preservação da integridade de moradores e trabalhadores do entorno.
Em caso de ocorrências ou situações de risco, moradores e visitantes podem acionar a Defesa Civil pelo WhatsApp (22) 99700-0387.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.