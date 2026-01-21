Incêndio atinge área da Pernambuca - Ascom

Incêndio atinge área da PernambucaAscom

Publicado 21/01/2026 13:27

Arraial do Cabo - Equipes de Arraial do Cabo atuaram no combate a um incêndio registrado nesta segunda-feira (19) na região da Pernambuca, nas proximidades de um campo de futebol.



O fogo foi controlado após atingir cerca de 40 mil metros quadrados de vegetação na Área de Proteção Ambiental (APA) de Massambaba, que integra a zona de amortecimento do Parque Estadual da Costa do Sol.



A ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros, a Secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo, com apoio do Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo (GOPAM) e do Grupamento Operacional Distrital, além de guarda-parques do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).



Durante a ação, um guarda-parque sofreu queimaduras e foi encaminhado para atendimento médico em uma unidade de saúde em Praia Seca, no município de Araruama.



O incêndio atingiu animais silvestres da região, entre eles ouriços, cobras e lagartos, que foram encontrados no local após o controle das chamas.



As causas do incêndio seguem em apuração. Uma das hipóteses investigadas é a queima irregular de resíduos, que pode ter se espalhado pela vegetação e iniciado o fogo.