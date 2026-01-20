Entrega de tablets - Ascom

Entrega de tablets

Publicado 20/01/2026 18:18

Arraial do Cabo - Por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer, foi realizada a entrega de tablets às unidades da rede municipal de ensino de Arraial do Cabo.



Os equipamentos serão utilizados por estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, abrangendo todas as escolas municipais.



Segundo a administração municipal, os tablets serão empregados como ferramenta de pesquisa, complemento das aulas e apoio à redução do uso de papel no ambiente escolar.



A entrega integra o projeto das salas híbridas, que prevê a instalação de dois quadros brancos de 1,5 metro, lousa interativa, duas caixas de som e uma câmera para gravação e transmissão das aulas.



Em etapa anterior, as unidades escolares receberam lousas interativas, possibilitando aos professores acesso à internet durante as aulas e ampliação das estratégias pedagógicas.



“Este é mais um passo que estamos dando para proporcionar aos alunos da nossa rede uma experiência de aprendizagem mais rica e acesso a uma educação de qualidade”, afirmou o subsecretário de Ciência e Tecnologia, Victor Fontes.



De acordo com a Secretaria, os tablets não serão de uso individual permanente. Os aparelhos ficarão sob responsabilidade das unidades escolares, com uso compartilhado entre os alunos.