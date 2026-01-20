Entrega de tabletsAscom
Os equipamentos serão utilizados por estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, abrangendo todas as escolas municipais.
Segundo a administração municipal, os tablets serão empregados como ferramenta de pesquisa, complemento das aulas e apoio à redução do uso de papel no ambiente escolar.
A entrega integra o projeto das salas híbridas, que prevê a instalação de dois quadros brancos de 1,5 metro, lousa interativa, duas caixas de som e uma câmera para gravação e transmissão das aulas.
Em etapa anterior, as unidades escolares receberam lousas interativas, possibilitando aos professores acesso à internet durante as aulas e ampliação das estratégias pedagógicas.
“Este é mais um passo que estamos dando para proporcionar aos alunos da nossa rede uma experiência de aprendizagem mais rica e acesso a uma educação de qualidade”, afirmou o subsecretário de Ciência e Tecnologia, Victor Fontes.
De acordo com a Secretaria, os tablets não serão de uso individual permanente. Os aparelhos ficarão sob responsabilidade das unidades escolares, com uso compartilhado entre os alunos.
