Arraial do Cabo - Um homem foi flagrado agredindo uma mulher neste domingo (18) na Praia Grande, um dos pontos turísticos mais movimentados de Arraial do Cabo. A situação ocorreu em plena areia da praia e foi presenciada por frequentadores que estavam no local.
De acordo com as informações iniciais, a agressão aconteceu à vista de outras pessoas, o que gerou indignação entre banhistas e comerciantes da região.
Ainda não há detalhes oficiais sobre o que motivou o episódio ou sobre a relação entre o agressor e a vítima.
