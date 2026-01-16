Homem é flagrado retirando tartaruga do marReprodução
A prática é considerada irregular e oferece riscos à saúde do animal. Segundo especialistas, o contato humano pode causar estresse, ferimentos, desorientação e comprometer o comportamento natural da tartaruga, além de aumentar o risco de transmissão de doenças. A retirada do animal da água, mesmo que por pouco tempo, pode afetar sua respiração e provocar danos físicos.
Tartarugas marinhas são animais silvestres protegidos por lei. A Lei nº 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, proíbe capturar, manipular, perseguir ou interferir no comportamento natural de animais silvestres, inclusive marinhos. A infração pode resultar em detenção de seis meses a um ano, além de multa, com agravantes caso a espécie seja ameaçada de extinção.
Arraial do Cabo é reconhecido como área de rica biodiversidade marinha, e a orientação dos órgãos ambientais é clara: ao avistar tartarugas ou outros animais silvestres, a recomendação é não tocar, não perseguir e não retirar do habitat, mantendo distância e acionando equipes ambientais quando necessário.
