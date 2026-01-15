Prainhas do Pontal do AtalaiaReprodução
ICMBio suspende desembarque de passageiros nas Prainhas do Pontal do Atalaia, em Arraial
Medida vale para as raias usadas por botes de apoio e busca reforçar segurança, ordenamento e preservação ambiental em Arraial do Cabo
Prefeito de Iguaba Grande avança em articulações para implantação de rodoviária na cidade
Fabinho Costa recebeu, nesta quarta-feira (14), os presidentes do Detro, Raphael Salgado, e da Coderte, Fabiano Faraco, para discutir a pauta
Procon Arraial do Cabo alerta para práticas abusivas na lista de material escolar
De acordo com o órgão, a legislação de defesa do consumidor proíbe a exigência de itens que não estejam diretamente ligados ao uso individual do aluno e às atividades pedagógicas
Secretários de Turismo da Costa do Sol se reúnem com Gustavo Tutuca para alinhar ações regionais
Participaram representantes de Araruama, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema
Passeios de barco são suspensos em Arraial do Cabo nesta quarta-feira (14)
Atividade foi cancelada durante a manhã devido às condições marítimas
Prefeitura inicia fechamento do acesso à Janela do Paraíso em Arraial do Cabo
Medida começou nesta quarta-feira (14) após vistoria técnica no local
