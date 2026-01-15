Prainhas do Pontal do Atalaia - Reprodução

15/01/2026

Arraial do Cabo - O ICMBio, por meio da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (RESEX), informou que está suspensa, a partir deste momento, a atividade de desembarque de passageiros nas raias destinadas aos botes de apoio nas Prainhas do Pontal do Atalaia. A decisão foi adotada após a constatação de descumprimento de normas operacionais e de segurança previstas no Protocolo Operacional de Visitação, na Portaria nº 60/DelCFRio e em outras legislações vigentes.

De acordo com o órgão ambiental, foram identificadas diversas irregularidades durante as fiscalizações, como excesso de embarcações atuando simultaneamente, desrespeito ao tempo máximo de permanência, número de visitantes acima do permitido e falhas na sinalização náutica. Também foi constatada a ausência do uso obrigatório de coletes salva-vidas, item considerado essencial para a segurança dos passageiros.

O ICMBio reforça que a suspensão é uma medida preventiva e necessária diante dos riscos observados, especialmente em um dos pontos turísticos mais visitados de Arraial do Cabo. A interrupção do desembarque tem como objetivo principal evitar acidentes, garantir a integridade física dos visitantes e contribuir para a organização do fluxo de pessoas e embarcações na área.

Segundo a RESEX Marinha de Arraial do Cabo, as atividades de desembarque só serão retomadas após a regularização completa das condições de segurança e do ordenamento no local. O órgão destaca ainda que a medida também visa à preservação ambiental, assegurando que a visitação ocorra de forma responsável e dentro dos limites estabelecidos para a conservação da região.