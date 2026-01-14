Passeios de barco são suspensosReprodução
Passeios de barco são suspensos em Arraial do Cabo nesta quarta-feira (14)
Atividade foi cancelada durante a manhã devido às condições marítimas
Prefeitura inicia fechamento do acesso à Janela do Paraíso em Arraial do Cabo
Medida começou nesta quarta-feira (14) após vistoria técnica no local
Janela do Céu pode ser demolida por risco de acidentes em Arraial do Cabo
Medida ainda não confirmada oficialmente pela Prefeitura envolveria fechamento da estrutura após interdição da Defesa Civil
Turista é flagrado importunando tartaruga marinha em Arraial do Cabo
Imagens mostram um turista interferindo diretamente no comportamento de uma tartaruga marinha, seguindo o animal na Praia do Pontal
PROEIS prende homem por tráfico de drogas em Monte Alto, Arraial do Cabo
Polícia apreende drogas e celular durante abordagem e reforça patrulhamento na região
Luma Danttas e Sandra de Sá abrem o Verão Musical em Arraial do Cabo
Programação acontece às sextas e sábados em espaços públicos, com acesso gratuito a moradores e visitantes
