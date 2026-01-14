Passeios de barco são suspensos - Reprodução

Passeios de barco são suspensosReprodução

Publicado 14/01/2026 13:23

Arraial do Cabo - Os passeios de barco foram suspensos na manhã desta quarta-feira (14), em Arraial do Cabo, em razão das condições marítimas e dos fortes ventos registrados na região. A suspensão ocorreu por volta das 7h06.

De acordo com as informações, a medida foi adotada visando a segurança de passageiros e tripulação, já que o aumento da intensidade dos ventos pode provocar agitação no mar e dificultar a navegação.

Arraial do Cabo é um dos principais destinos turísticos da Região dos Lagos, com grande procura por passeios náuticos ao longo do ano. A orientação é que turistas e moradores verifiquem previamente as condições do mar e as informações repassadas pelas empresas responsáveis antes de programar esse tipo de atividade.