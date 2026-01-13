Turista é flagrado importunando tartaruga - @embarcacaovalentyna

Turista é flagrado importunando tartaruga@embarcacaovalentyna

Publicado 13/01/2026 13:52

Arraial do Cabo - Um vídeo que circula nas redes sociais tem causado revolta entre moradores, ambientalistas e visitantes conscientes de Arraial do Cabo. As imagens mostram um turista interferindo diretamente no comportamento de uma tartaruga marinha, seguindo o animal na Praia do Pontal, área conhecida pela rica biodiversidade e pela presença frequente de animais silvestres.



A ação é considerada crime ambiental. De acordo com a Lei nº 9.605/98, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, é proibido tocar, perseguir, segurar ou qualquer forma de interferência no comportamento natural de animais marinhos. Além de ilegal, a prática pode provocar estresse, ferimentos e até colocar a vida do animal em risco.



Arraial do Cabo é reconhecido nacionalmente como um verdadeiro santuário natural, atraindo turistas justamente pela beleza de suas praias e pela vida marinha preservada. Especialistas reforçam que o turismo responsável exige respeito aos animais, mantendo distância segura e evitando qualquer tipo de interação.



De acordo com testemunhas, a Secretaria de Meio Ambiente de Arraial do Cabo foi acionada. Ainda segundo relatos, a fiscalização chegou ao local, mas a grande movimentação de pessoas dificultou a identificação do responsável. Moradores lamentam a situação e afirmam que, mesmo cientes de que a atitude é errada, algumas pessoas insistem em “fazer gracinha” para vídeos e redes sociais.



Autoridades ambientais reforçam o alerta: Não toque, não persiga. Apenas observe e preserve.