Drogas e celularReprodução/PM
PROEIS prende homem por tráfico de drogas em Monte Alto, Arraial do Cabo
Polícia apreende drogas e celular durante abordagem e reforça patrulhamento na região
Luma Danttas e Sandra de Sá abrem o Verão Musical em Arraial do Cabo
Programação acontece às sextas e sábados em espaços públicos, com acesso gratuito a moradores e visitantes
Prefeito de Búzios anuncia transição energética e prepara novidades pós-Carnaval
Alexandre Martins antecipa adoção de carros elétricos, energia solar e novos eventos no calendário da cidade
Prefeito de São Pedro da Aldeia autoriza instalação da BYD e fortalece polo automotivo
Nova unidade no bairro Balneário deve gerar mais de 30 empregos diretos e impulsionar a economia local
Conflito entre banhistas e kitesurfistas acende debate sobre uso do espaço na Ponta da Acaíra, em Arraial do Cabo
Segundo frequentadores, a presença de kitesurfistas vem se aproximando de pessoas que estão na água de forma perigosamente intensa, enquanto os praticantes afirmam que aquela área seria própria e exclusiva para a atividade esportiva
Arraial do Cabo passa a utilizar o Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado
Município se torna o primeiro da Região dos Lagos a adotar plataforma digital para tramitação de processos administrativos
