Drogas e celularReprodução/PM

Publicado 13/01/2026 13:14

Arraial do Cabo - Agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) prenderam, nesta segunda-feira (12), um homem suspeito de tráfico de drogas durante patrulhamento no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo.

Durante a abordagem, o suspeito tentou se desfazer de um telefone celular, que acabou atingindo o vidro traseiro de um veículo. Com ele, foram encontrados dois invólucros com substância semelhante à cocaína.

Em um terreno próximo, a equipe localizou mais material entorpecente e recuperou o celular descartado. Outra equipe policial foi acionada para reforçar a varredura na área.

O suspeito e uma testemunha foram levados à 132ª Delegacia de Polícia e, em seguida, à Central de Flagrantes da 126ª DP, onde ele permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas.

Segundo o registro da ocorrência, o detido possui antecedentes criminais e é citado em inquérito sobre o desaparecimento de um morador da localidade. Durante a condução, foi necessário o uso de algemas após tentativa de fuga.