Janela do Céu Ascom
De acordo com informações extraoficiais, a eventual ação incluiria, em um primeiro momento, a atuação de profissionais da construção civil para a demolição da formação e o fechamento do acesso com alvenaria, como forma de impedir a entrada de visitantes. Até o momento, porém, não há confirmação oficial por parte da Prefeitura sobre o início ou o cronograma da intervenção.
O ponto turístico é conhecido por atrair grande número de visitantes, com registros frequentes de filas, apesar de estar interditado pela Defesa Civil. Mesmo com as restrições, há relatos de pessoas que continuam desrespeitando as barreiras de isolamento para tirar fotos no local.
Caso a medida se confirme, a iniciativa teria como objetivo principal a preservação da segurança dos visitantes. A Defesa Civil já alertou, em outras ocasiões, para o risco elevado da área, que possui histórico de acidentes graves, inclusive com registros de mortes ao longo dos anos.
