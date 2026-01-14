Fechamento do acesso à Janela do Paraíso - Ascom

Publicado 14/01/2026 13:20

Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo iniciou nesta quarta-feira (14), o bloqueio do acesso ao local conhecido como Janela do Paraíso, situado na Praia Grande. A ação foi definida após uma vistoria técnica realizada na terça-feira (13).



Participaram da visita representantes das secretarias municipais de Obras, Defesa Civil, Ambiente, Serviços Públicos e Turismo, além do Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo (IDAC). O objetivo foi estabelecer as medidas necessárias para impedir a entrada de pessoas na área.



Segundo a administração municipal, o espaço pertence à Massa Falida da Ácalis, que já foi notificada sobre a necessidade de intervenção devido às condições estruturais do prédio.



A Defesa Civil informou que, apesar das interdições anteriores e da instalação de placas de aviso, o acesso continuou sendo feito de forma irregular.



De acordo com a Prefeitura, fitas de isolamento e sinalizações foram retiradas diversas vezes. Também foram realizadas ações informativas por meio das redes sociais e da imprensa, sem que o acesso fosse totalmente interrompido.



Com a nova etapa, portas e janelas serão fechadas com alvenaria, além da retirada da rampa e da escada que permitem a entrada no local. A medida tem caráter definitivo e será mantida até a realização da demolição da estrutura.



A Procuradoria do Município segue em tratativas com a Massa Falida da Ácalis para definir os procedimentos e o prazo para a demolição, que ficará sob responsabilidade da proprietária do imóvel.



A Prefeitura informou ainda que o local não faz parte do roteiro turístico oficial do município e que as ações adotadas têm como finalidade evitar riscos à população.