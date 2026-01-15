Bloqueio das entradas na Janela do Paraíso - Ascom

Publicado 15/01/2026 18:20

Arraial do Cabo - Equipes da Prefeitura de Arraial do Cabo estão, nesta quinta-feira (15), dando continuidade ao trabalho de bloqueio das entradas na Janela do Paraíso, na Praia Grande. As janelas já foram fechadas. A intervenção emergencial teve início ontem, após uma visita técnica com representantes de diversas secretarias municipais.



A ação preventiva busca proteger a integridade de quem frequenta a área, uma vez que, apesar das restrições implantadas pela Defesa Civil, ainda há registros de entrada indevida no local.



A Prefeitura reforça que o imóvel é de domínio privado e está sob responsabilidade da Massa Falida da Ácalis, que já foi oficialmente comunicada sobre a urgência de intervenções devido ao comprometimento da estrutura. A Procuradoria Municipal mantém tratativas com a Massa Falida para definir os prazos e as medidas necessárias para a demolição e remoção da estrutura, que serão executadas pelo responsável legal.