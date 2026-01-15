Descarte irregular de entulhoAscom
A ação resultou na identificação dos responsáveis, que foram autuados, multados e notificados para realizar a reparação dos danos ambientais causados à área de preservação. Os infratores responderão a processo administrativo por danos à unidade de conservação, poluição decorrente do descarte irregular de resíduos sólidos e atuação em desacordo com as licenças ambientais exigidas.
As sanções aplicadas têm como base a Lei Federal nº 9.605/1998, que dispõe sobre os crimes ambientais, e o Decreto Municipal nº 1.826/2010, que estabelece as infrações e penalidades ambientais no âmbito do município.
