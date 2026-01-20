Resultado final do Concurso Público da Educação - Ascom

Resultado final do Concurso Público da EducaçãoAscom

Publicado 20/01/2026 13:24

Arraial do Cabo - A Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo informa que o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), responsável pela organização do Concurso Público da Educação, regido pelo Edital nº 01/2025, divulgou o resultado final do certame.



Os documentos com os resultados finais já estão disponíveis para consulta no site oficial do IBAM e também no site da Prefeitura de Arraial do Cabo, na aba “Concursos”.



As provas foram aplicadas nos dias 12 e 19 de outubro de 2025. O Edital nº 01/2025 ofertou 16 cargos, contemplando oportunidades para candidatos de níveis médio e superior, com o objetivo de fortalecer a rede municipal de ensino.



Entre as oportunidades, estão os cargos de Pedagogo; Professor de Educação Especial; Professor Docente I, nas áreas de Ciências, Educação Artística, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática; Professor Inspetor Escolar; Professor Orientador Educacional; Professor Supervisor Escolar; Inspetor de Alunos; Professor Docente II e Secretário Escolar.



A Prefeitura reforça que todas as informações oficiais sobre o concurso devem ser acompanhadas exclusivamente pelos canais institucionais do Município e da banca organizadora.

Resultado final do Concurso Público da Educação Ascom