Tartaruga é encontrada morta Reprodução

Publicado 20/01/2026 18:02

Arraial do Cabo - Uma tartaruga marinha foi encontrada morta por populares na Praia de Figueira, em Arraial do Cabo, nesta terça-feira (20). O animal chamou a atenção de quem passava pelo local, principalmente devido ao estado em que se encontrava.

De acordo com relatos, a tartaruga apresentava o casco quebrado, situação que foi registrada em imagens feitas na praia. Ainda não há informações oficiais sobre as causas da morte.

Após a constatação, órgãos ambientais foram acionados para realizar os procedimentos necessários, como a avaliação do animal e a apuração das circunstâncias do ocorrido.