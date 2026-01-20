Tartaruga é encontrada morta Reprodução
Tartaruga é encontrada morta na Praia de Figueira, em Arraial do Cabo
Animal apresentava casco quebrado; órgãos ambientais foram acionados
Arraial do Cabo divulga resultado final do Concurso Público da Educação
Certame de 2025 teve provas realizadas em outubro e ofertou vagas para cargos de níveis médio e superior
Parceria com o Estado garante avanço das obras de infraestrutura em Cabo Frio
Prefeito Dr. Serginho (PL) se reuniu com o secretário de Estado de Cidades, Douglas Ruas, e garantiu início das obras no Jardim Esperança em fevereiro
Homem é flagrado agredindo mulher na Praia Grande, em Arraial do Cabo
Caso foi registrado neste domingo (18) e chamou a atenção de pessoas que estavam no local
Cláudio Castro prestigia abertura do Festival de Verão em Cabo Frio
Governador acompanhou a abertura do evento, interagiu com o público, valorizou a Operação Lei Seca e destacou a presença do Estado na alta temporada
Homem é flagrado retirando tartaruga do mar na Prainha, em Arraial do Cabo
O caso foi registrado em vídeo na tarde desta quinta-feira (15)
Daniela Soares se reúne com representantes da Enel e cobra comprometimento da concessionária
Durante o encontro, o head de Operações da Enel, prometeu à prefeita de Araruama que a concessionária vai melhorar a qualidade de abastecimento na cidade e fará mais investimentos na região
