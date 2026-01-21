46 pedras de crack, 13 trouxinhas de maconha e 10 pinos de cocaínaReprodução
Drogas são apreendidas durante patrulhamento do Proeis em Arraial do Cabo
Material foi encontrado após suspeito fugir da abordagem policial
Incêndio atinge área da Pernambuca e mobiliza equipes em Arraial do Cabo
Área próxima a campo de futebol foi atingida e causas seguem em investigação
Alexandre Martins anuncia recorde histórico do Búzios Prev
Prefeito destaca crescimento superior a 200% no fundo previdenciário e reforça compromisso com o futuro dos servidores
Entre fé e gestão, Daniela Soares celebra São Sebastião em Araruama
Prefeita participa das homenagens ao padroeiro no feriado municipal e reforça mensagem de união, proteção e bons ventos para a cidade
Entrega de tablets amplia uso de tecnologia na rede municipal de ensino de Arraial do Cabo
Iniciativa prevê uso compartilhado dos aparelhos nas escolas da rede
Tartaruga é encontrada morta na Praia de Figueira, em Arraial do Cabo
Animal apresentava casco quebrado; órgãos ambientais foram acionados
