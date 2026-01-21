46 pedras de crack, 13 trouxinhas de maconha e 10 pinos de cocaína - Reprodução

46 pedras de crack, 13 trouxinhas de maconha e 10 pinos de cocaínaReprodução

Publicado 21/01/2026 16:00

Arraial do Cabo - Agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) apreenderam drogas durante um patrulhamento de rotina realizado nesta segunda-feira (20), no bairro Sabiá, em Arraial do Cabo.

De acordo com a ocorrência, o material foi localizado após um suspeito fugir ao perceber a aproximação da viatura policial. No local, os agentes encontraram 46 pedras de crack, 13 trouxinhas de maconha e 10 pinos de cocaína, que estavam abandonados.

Toda a droga apreendida foi encaminhada para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), onde o caso foi registrado.

A ação faz parte do trabalho contínuo do Proeis, coordenado pela Secretaria de Segurança Pública, com o objetivo de reforçar o policiamento e combater o tráfico de drogas nos bairros e distritos do município.