Evento adiado - Reprodução

Evento adiado Reprodução

Publicado 23/01/2026 14:02

Arraial do Cabo - Em razão do mau tempo, os shows do Verão Musical previstos para este fim de semana (23 e 24) na Praça Victorino Carriço, conhecida como Praça do Sindicato, em Arraial do Cabo, foram adiados. A medida visa garantir a segurança do público, artistas e equipes envolvidas.



As novas datas das apresentações de Vitin e d’Os Garotin serão divulgadas em breve pelos canais oficiais do evento.



O Verão Musical é uma iniciativa que busca valorizar a cultura local e oferecer entretenimento gratuito tanto para moradores quanto para turistas que visitam a cidade durante a temporada. Ao longo do verão, o evento reúne artistas nacionais e regionais de diferentes estilos musicais, ampliando as opções culturais na agenda do município.



Com entrada franca, o evento se consolidou como uma das principais atrações da temporada, incentivando a ocupação dos espaços públicos e promovendo a música como forma de integração e lazer.

Divulgação Ascom