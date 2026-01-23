Evento adiado Reprodução
As novas datas das apresentações de Vitin e d’Os Garotin serão divulgadas em breve pelos canais oficiais do evento.
O Verão Musical é uma iniciativa que busca valorizar a cultura local e oferecer entretenimento gratuito tanto para moradores quanto para turistas que visitam a cidade durante a temporada. Ao longo do verão, o evento reúne artistas nacionais e regionais de diferentes estilos musicais, ampliando as opções culturais na agenda do município.
Com entrada franca, o evento se consolidou como uma das principais atrações da temporada, incentivando a ocupação dos espaços públicos e promovendo a música como forma de integração e lazer.
