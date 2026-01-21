Projeto Botinho - Ascom

21/01/2026

Arraial do Cabo - O Projeto Botinho começou nesta quarta-feira (21) em Arraial do Cabo com a entrega dos uniformes aos participantes. As atividades da colônia de férias, promovida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, seguem até o dia 30 de janeiro, das 8h às 11h, na Praia Grande, reunindo 125 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos.



No município, o projeto conta com a parceria da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Reconhecido nacional e internacionalmente, o Projeto Botinho é referência na formação de jovens cidadãos mais conscientes, preparados para agir com responsabilidade e segurança no ambiente aquático.



Durante o período de atividades, os participantes realizam exercícios físicos na areia, recebem orientações sobre as condições do mar, noções de primeiros socorros e educação ambiental. As ações são voltadas para a interação social e a prevenção de afogamentos, reforçando a cultura de autoproteção desde a infância.



As crianças e adolescentes são organizados em três turmas, de acordo com a faixa etária: Golfinho (7 a 10 anos), Moby Dick (11 a 14 anos) e Tubarão (15 a 17 anos). Ao final do projeto, todos recebem certificado de conclusão.



As “Sereiras”, como são carinhosamente chamadas as mães de apoio que acompanham as atividades de prevenção e recreação do projeto, também participaram da apresentação inicial e receberam bonés como forma de identificação e reconhecimento.