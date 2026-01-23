132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) - Reprodução/PM

Publicado 23/01/2026 15:25

Arraial do Cabo - Um homem foi preso na noite de quinta-feira (22) após ameaçar a ex-esposa com uma faca no Centro de Arraial do Cabo. O caso aconteceu por volta das 23h20, na Alameda Boa Vista, e mobilizou uma guarnição da Polícia Militar.

De acordo com as informações do registro, a vítima relatou que o ex-marido, identificado como P.H.C., estava no local portando uma faca e fazendo ameaças contra ela e os filhos. Diante da denúncia, os policiais realizaram buscas na residência.

Durante a varredura, o suspeito foi localizado escondido embaixo de um carro, na garagem do imóvel. Com ele, os agentes encontraram uma faca de cabo preto. Questionado, o homem não soube explicar o motivo de estar armado no local.

Após a abordagem, o elemento foi algemado e conduzido inicialmente para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP). Em seguida, as partes foram encaminhadas para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), em Cabo Frio, Central de Flagrantes do dia, onde a ocorrência foi registrada.

O homem permaneceu preso, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.