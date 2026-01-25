Corpo encontrado - Reprodução

Publicado 25/01/2026 12:33 | Atualizado 25/01/2026 12:34

Arraial do Cabo - Um corpo foi encontrado na tarde deste sábado (24) em uma lagoa localizada no Parque das Garças, no distrito de Figueira, em Arraial do Cabo.

Até o momento, a vítima não foi identificada e não há informações oficiais sobre as circunstâncias da morte. A ocorrência foi registrada após o acionamento das autoridades.

A Polícia foi chamada e esteve no local para os primeiros procedimentos. A área foi isolada para garantir a segurança e permitir o trabalho das equipes responsáveis.

O corpo deverá ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que poderão esclarecer a causa da morte e auxiliar na identificação. O caso será investigado pelas autoridades competentes.