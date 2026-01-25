Corpo encontradoReprodução

Renata Cristiane
Arraial do Cabo - Um corpo foi encontrado na tarde deste sábado (24) em uma lagoa localizada no Parque das Garças, no distrito de Figueira, em Arraial do Cabo.
Até o momento, a vítima não foi identificada e não há informações oficiais sobre as circunstâncias da morte. A ocorrência foi registrada após o acionamento das autoridades.
A Polícia foi chamada e esteve no local para os primeiros procedimentos. A área foi isolada para garantir a segurança e permitir o trabalho das equipes responsáveis.
O corpo deverá ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que poderão esclarecer a causa da morte e auxiliar na identificação. O caso será investigado pelas autoridades competentes.