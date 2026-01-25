Corpo encontradoReprodução
Corpo é encontrado em lagoa no Parque das Garças, em Arraial do Cabo
Vítima ainda não identificada foi localizada na tarde deste sábado (24), no distrito de Figueira
Homem é preso após ameaçar ex-mulher com faca em Arraial do Cabo
Suspeito foi encontrado escondido em garagem no Centro da cidade e levado para a DEAM
Incêndio atinge lavanderia em Arraial do Cabo
Caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (23). Fogo atingiu lavanderia e uma casa nos fundos do estabelecimento
Shows do Verão Musical, em Arraial do Cabo, são adiados devido ao mau tempo
As novas datas das apresentações de Vitin e d’Os Garotin serão divulgadas em breve pelos canais oficiais do evento
Cláudio Castro presta solidariedade a Dr. Serginho pela morte da primeira-dama de Cabo Frio
Governador destacou a trajetória de Aline Rabelo Azevedo e reforçou a relação política construída ao longo dos anos
Ao lado do governador Cláudio Castro, Fabinho Costa reforça aposta na segurança pública
Prefeito de Iguaba Grande destacou o alcance estratégico da iniciativa estadual e lembrou que a cidade já vem se antecipando a esse movimento
