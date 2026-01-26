Discussão entre motoristas de aplicativo termina em agressão - Reprodução

Discussão entre motoristas de aplicativo termina em agressão Reprodução

Publicado 26/01/2026 13:46

Arraial do Cabo - Uma briga envolvendo dois motoristas de aplicativo foi registrada neste domingo (25) em Arraial do Cabo. De acordo com relatos de testemunhas, a confusão teria sido motivada por uma cobrança financeira entre os envolvidos.



Segundo as informações, o agressor teria abordado a vítima ainda de dentro do veículo, afirmando: “Achou que eu não te encontraria? Você me deve”. Em seguida, conforme os relatos, ele teria jogado o carro em direção ao outro motorista.



A situação gerou apreensão entre pessoas que estavam próximas ao local. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.



O suspeito já foi identificado e segue sendo procurado pela polícia, que investiga o caso para esclarecer as circunstâncias da ocorrência e apurar possíveis responsabilidades.