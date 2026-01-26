Discussão entre motoristas de aplicativo termina em agressão Reprodução
Segundo as informações, o agressor teria abordado a vítima ainda de dentro do veículo, afirmando: “Achou que eu não te encontraria? Você me deve”. Em seguida, conforme os relatos, ele teria jogado o carro em direção ao outro motorista.
A situação gerou apreensão entre pessoas que estavam próximas ao local. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.
O suspeito já foi identificado e segue sendo procurado pela polícia, que investiga o caso para esclarecer as circunstâncias da ocorrência e apurar possíveis responsabilidades.
