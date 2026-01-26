Oficina de BarbeiroAscom
O curso é realizado pela Superintendência da Juventude, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos, e oferece aprendizado prático aliado ao desenvolvimento de habilidades técnicas. A proposta é possibilitar que os participantes transformem talento em profissão, dando os primeiros passos rumo à independência profissional e à geração de renda.
As inscrições seguem abertas até o dia 27 de fevereiro e podem ser feitas presencialmente na sede da Superintendência da Juventude, localizada na Praça da Bíblia (Praça do Império), nº 17-A, ou de forma online, por meio do formulário disponível no link: https://forms.gle/LxHNRofgNcMR715i6. O atendimento presencial acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, NIS, comprovante de residência atualizado (com até três meses) e título de eleitor.
