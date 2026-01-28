Arraial do Cabo - Uma baleia-de-bryde foi avistada na tarde desta terça-feira (27), por volta das 16h45, na Praia Grande. O animal chamou a atenção de moradores e visitantes que estavam no local e acompanharam a movimentação no mar, que rendeu imagens impressionantes do momento.
O avistamento reforça a presença cada vez mais frequente de grandes cetáceos no litoral da região, especialmente nesta época do ano. Nesse período, as condições do oceano, como temperatura da água e oferta de alimento, favorecem a aproximação dessas espécies da costa, tornando os encontros mais comuns.
