"Férias Tech Verão" - Ascom

"Férias Tech Verão"Ascom

Publicado 28/01/2026 15:55

Arraial do Cabo - Durante o recesso escolar, estudantes da rede pública de Arraial do Cabo continuam conectados ao aprendizado por meio da tecnologia. Até o próximo domingo (1º), acontece o “Férias Tech Verão – Arraial do Cabo”, uma competição online realizada na plataforma educacional Caixa de Soluções Educacionais (CASE). A iniciativa, desenvolvida pela GF CORP com apoio da Universidade Federal Fluminense (UFF), convida alunos do Ensino Fundamental I e II a participarem de desafios digitais que unem diversão, raciocínio lógico e desenvolvimento cognitivo.

Para Bernardo Alcantara, Secretário de Educação em Arraial do Cabo, a atividade representa uma modernização do ensino local, transformando o período de recesso em uma oportunidade dinâmica de aprendizado engajando estudantes de maneira lúdica:

“É mais uma implementação pedagógica inovadora em nosso município, mais uma vez aliando Tecnologia e Educação para trazer essa interatividade aos alunos e, de uma forma leve, ensino até durante as férias”, pontuou Alcantara.

A proposta é transformar o período de férias em uma experiência leve e engajadora, utilizando jogos digitais como ferramenta de estímulo ao raciocínio, à concentração e à autonomia dos estudantes. A competição acontece totalmente online e premia os maiores pontuadores de cada ano escolar, dentro do jogo correspondente ao seu ciclo, com um fone de ouvido bluetooth com powerbank, incentivando a participação contínua e o desempenho individual.

No Ensino Fundamental I, os alunos participam do desafio no jogo “BooMELrang”. Nele, o jogador controla um urso faminto que tenta recuperar potes de mel levados por uma revoada de abelhas, utilizando um bumerangue para acertar os alvos. A dinâmica estimula coordenação motora, tempo de resposta, atenção e planejamento de ações. Já os estudantes do Ensino Fundamental II disputam no jogo “Ursinho a Jato”, em que o personagem principal precisa escapar da perseguição de um avião usando uma mochila a jato. O desafio exige reflexos rápidos, leitura de cenário, tomada de decisão e estratégia para avançar nas fases e alcançar pontuações mais altas.

Para Márcio Filho, diretor executivo da GF CORP, iniciativas como o Férias Tech ampliam o vínculo dos estudantes com o aprendizado mesmo fora do calendário letivo. Segundo ele, quando o jogo é bem estruturado, ele deixa de ser apenas entretenimento e passa a estimular competências importantes para a formação dos alunos. Ele explica que os desafios trabalham foco, raciocínio lógico, persistência e capacidade de resolver problemas, além de incentivar o aluno a administrar erros e acertos de forma positiva.

A competição também reforça a lógica da gamificação como aliada da educação, ao criar metas claras, desafios progressivos e recompensas que mantêm o interesse dos estudantes ao longo da semana. A ação integra a estratégia do município de Arraial do Cabo de ampliar o uso de tecnologias educacionais como complemento ao processo pedagógico, fortalecendo a relação dos estudantes com o conhecimento de forma acessível, dinâmica e conectada ao universo digital.

Sobre a GF CORP

Uma das pioneiras do setor de jogos brasileiro, a GF CORP atua há mais de 18 anos na criação de soluções gamificadas. Em 2016 desenvolveu a Caixa de Soluções Educacionais (CASE), plataforma de jogos aplicados à educação que leva experiências gamificadas aos estudantes de escolas públicas, colocando a tecnologia e a ludicidade a serviço da educação, com foco na melhoria do desempenho e do engajamento dos estudantes.

A CASE é uma plataforma de jogos que adota um sistema de microaprendizagem, baseado em experiências curtas, modulares e adaptativas, que já alcançou milhares de jovens e adultos em todo o país. São mais de três milhões de partidas jogadas e 100 mil usuários cadastrados, consolidando a plataforma como uma das principais referências em jogos aplicados à educação.