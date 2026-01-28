Projeto Rastros do Mar - Ascom

Projeto Rastros do Mar

Publicado 28/01/2026 18:55

Arraial do Cabo - O Projeto Rastros do Mar iniciou o monitoramento da presença de microplásticos nas praias de Arraial do Cabo. A ação é realizada pela equipe técnica da Funtec Ambiental, responsável pela execução do projeto.



Nesta quarta-feira (28), os técnicos realizaram as primeiras análises nas praias Grande, dos Anjos, do Pontal e na Prainha. Em cada local, foram definidos pontos específicos para a coleta e análise da areia.



O objetivo é acompanhar, ao longo do ano, a variação da presença de microplásticos nas praias do município. Nesta quinta-feira (29), o monitoramento terá continuidade nos distritos.



De acordo com a coordenadora do projeto, Dra. Yaci Gallo, o Rastros do Mar tem como finalidade monitorar de forma contínua a presença de microplásticos que atingem as praias e o ambiente marinho.



“Os dados coletados irão integrar o banco de informações do Programa de Combate ao Lixo no Mar, da Secretaria do Ambiente e Saneamento, além de subsidiar o monitoramento ambiental do município. As análises serão realizadas mensalmente, tanto nas praias da área central quanto nos distritos”, afirmou a Dra. Yaci Gallo.