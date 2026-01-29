Rodrigo Duarte Bertanha, conhecido como "Drigo" - Reprodução/PM

Publicado 29/01/2026 14:16

Arraial do Cabo - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (28), uma das principais lideranças do tráfico de drogas com atuação na Região dos Lagos. A ação fez parte da Operação Maromba e resultou na captura de Rodrigo Duarte Bertanha, conhecido como “Drigo”, apontado como o número dois na hierarquia do tráfico do Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo.



A operação foi realizada por agentes da 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), após um trabalho detalhado de investigação e inteligência. O cumprimento do mandado contou ainda com o apoio do setor de capturas da Polícia Federal.



Segundo as investigações, mesmo fora da Região dos Lagos, Rodrigo Duarte Bertanha continuava exercendo influência direta no crime organizado local. Ele é apontado como responsável pela atuação do chamado “tribunal do tráfico”, pela dominação territorial e pela articulação de crimes relacionados à facção criminosa Comando Vermelho.



Drigo também é irmão de MK da Coca-Cola, identificado pela polícia como o principal líder do tráfico em Arraial do Cabo. O suspeito foi localizado no município de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, onde levava uma rotina discreta e confortável, numa tentativa de evitar a atuação das forças de segurança.



A prisão ocorreu no momento em que ele chegava a uma academia que frequentava diariamente. De acordo com a Polícia Civil, o monitoramento da rotina do investigado foi fundamental para garantir uma abordagem segura e sem riscos a terceiros.



Contra Rodrigo havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06. Após ser detido, ele foi encaminhado à 105ª DP, onde o mandado foi cumprido, e permanece agora à disposição da Justiça no sistema prisional da capital.