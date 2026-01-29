Rodrigo Duarte Bertanha, conhecido como "Drigo"Reprodução/PM
A operação foi realizada por agentes da 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), após um trabalho detalhado de investigação e inteligência. O cumprimento do mandado contou ainda com o apoio do setor de capturas da Polícia Federal.
Segundo as investigações, mesmo fora da Região dos Lagos, Rodrigo Duarte Bertanha continuava exercendo influência direta no crime organizado local. Ele é apontado como responsável pela atuação do chamado “tribunal do tráfico”, pela dominação territorial e pela articulação de crimes relacionados à facção criminosa Comando Vermelho.
Drigo também é irmão de MK da Coca-Cola, identificado pela polícia como o principal líder do tráfico em Arraial do Cabo. O suspeito foi localizado no município de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, onde levava uma rotina discreta e confortável, numa tentativa de evitar a atuação das forças de segurança.
A prisão ocorreu no momento em que ele chegava a uma academia que frequentava diariamente. De acordo com a Polícia Civil, o monitoramento da rotina do investigado foi fundamental para garantir uma abordagem segura e sem riscos a terceiros.
Contra Rodrigo havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06. Após ser detido, ele foi encaminhado à 105ª DP, onde o mandado foi cumprido, e permanece agora à disposição da Justiça no sistema prisional da capital.
