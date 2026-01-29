Golfinho-nariz-de-garrafa - Droneiro Jorge Porto



Publicado 29/01/2026 15:32

Arraial do Cabo - Golfinhos foram flagrados nadando nas águas cristalinas da Praia Grande, em Arraial do Cabo, na manhã desta quinta-feira (29). As imagens, registradas pelo droneiro Jorge Porto, mostram os animais se deslocando próximos à costa, em um cenário que chamou a atenção de moradores e visitantes.



Os golfinhos avistados são da espécie Tursiops truncatus, conhecida popularmente como golfinho-nariz-de-garrafa. Além do registro aéreo, os animais também foram vistos por uma embarcação que navegava pela região, proporcionando um momento de encantamento aos turistas que acompanhavam a passagem do grupo.



Arraial do Cabo é conhecido pela transparência de suas águas e pela rica biodiversidade marinha, o que favorece o aparecimento frequente de espécies como golfinhos, tartarugas e baleias em determinadas épocas do ano. Os registros reforçam a importância da preservação ambiental e do respeito à vida marinha durante atividades turísticas e de navegação.



O primeiro registro é de autoria do droneiro Jorge Porto, enquanto o segundo foi publicado pelo perfil @perolanegraarraial.