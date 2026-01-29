Golfinho-nariz-de-garrafaDroneiro Jorge Porto
Os golfinhos avistados são da espécie Tursiops truncatus, conhecida popularmente como golfinho-nariz-de-garrafa. Além do registro aéreo, os animais também foram vistos por uma embarcação que navegava pela região, proporcionando um momento de encantamento aos turistas que acompanhavam a passagem do grupo.
Arraial do Cabo é conhecido pela transparência de suas águas e pela rica biodiversidade marinha, o que favorece o aparecimento frequente de espécies como golfinhos, tartarugas e baleias em determinadas épocas do ano. Os registros reforçam a importância da preservação ambiental e do respeito à vida marinha durante atividades turísticas e de navegação.
O primeiro registro é de autoria do droneiro Jorge Porto, enquanto o segundo foi publicado pelo perfil @perolanegraarraial.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.