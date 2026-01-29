Creche III da unidade Sotero Teixeira de Souza - Ascom

Arraial do Cabo - A Secretaria Municipal de Educação de Arraial do Cabo abriu as inscrições para o sorteio de vagas da turma Creche III da unidade Sotero Teixeira de Souza, no distrito de Pernambuca.

De acordo com a pasta, as inscrições acontecem nos dias 29 e 30 de janeiro de 2026, das 8h às 14h, e podem ser feitas de forma on-line, por meio do site SisEduc, ou presencialmente na Creche Helena Saraiva, localizada na Avenida das Nações Unidas, s/n, no bairro Novo Arraial.

A Secretaria informou que a lista de inscritos será divulgada no dia 2 de fevereiro. Os responsáveis poderão interpor recurso no dia 3 de fevereiro. O sorteio das vagas está previsto para o dia 4 de fevereiro.

A Secretaria Municipal de Educação orienta que os responsáveis acompanhem os prazos e as informações divulgadas pelos canais oficiais do município.