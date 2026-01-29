Rodrigo Suricato e Paulo MiklosReprodução
Rodrigo Suricato e Paulo Miklos se apresentam no Verão Musical em Arraial do Cabo
Shows gratuitos acontecem nesta sexta (30) e sábado (31), no Centro, com feira cultural e atrações complementares
Secretaria de Educação abre inscrições para vagas na Creche III, no Pernambuca, em Arraial do Cabo
Processo seletivo ocorre por sorteio e segue cronograma definido pela pasta municipal
Golfinhos encantam turistas em Arraial do Cabo com passeio pela Praia Grande
Os golfinhos avistados são da espécie Tursiops truncatus, conhecida popularmente como golfinho-nariz-de-garrafa
Turistas "invadem" Marina dos Pescadores e alta temporada mostra força em Arraial do Cabo
Filas longas, marina lotada e clima de férias marcam mais um dia de passeios de barco na Praia dos Anjos
Polícia Civil prende liderança do tráfico ligada ao Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo
Conhecido como "Drigo", suspeito foi localizado em Petrópolis durante a Operação Maromba e tinha mandado de prisão por associação para o tráfico
Dr. Serginho acelera modernização e coloca Cabo Frio na era digital
Prefeito lança plataforma inédita que elimina burocracia em papel, reduz prazos em até 70% e promete impulsionar investimentos no município
