Rodrigo Suricato e Paulo MiklosReprodução

Publicado 29/01/2026 17:01

Arraial do Cabo - O projeto Verão Musical realiza seu último fim de semana de programação na região central de Arraial do Cabo com shows gratuitos na Praça Victorino Carriço, no Centro da cidade.

As apresentações acontecem nesta sexta-feira (30) e no sábado (31), a partir das 21h.

Na sexta-feira, o cantor e compositor Rodrigo Suricato se apresenta no palco. No sábado (31), a programação segue com o show de Paulo Miklos.

Nos dois dias, a partir das 18h, o público poderá visitar a Feira do Xaréu, que reúne expositores de gastronomia, artesanato e produtos da economia criativa.

Ainda no sábado, está previsto um ensaio aberto do bloco Trevo da Onça, com início às 19h. Após as apresentações no Centro, o Verão Musical segue para os distritos.

No dia 6, o evento será realizado na Praça Maria Peres, em Monte Alto. No dia 7, a programação acontece na praça de Figueira.

A Prefeitura de Arraial do Cabo informou que os shows de Vitin e Os Garotin, cancelados no último fim de semana devido às condições climáticas, serão remarcados para outros eventos municipais ao longo do ano.

A programação completa pode ser consultada nos canais oficiais da Prefeitura.