Renata Cristiane
Arraial do Cabo - A manhã desta sexta-feira (30) foi marcada por intensa movimentação na Praia do Pontal, em Arraial do Cabo, com um resultado expressivo da pesca artesanal. Pescadores da região puxaram das redes cerca de quatro toneladas de ubarana, em um verdadeiro presente do mar.

Além da grande quantidade de ubarana, a atividade também garantiu a captura de aproximadamente 100 quilos de cavala pintada, aumentando ainda mais o volume da pescaria do dia.

A cena chamou a atenção de moradores e banhistas que acompanharam o trabalho dos pescadores na areia, celebrando a abundância e a força da pesca tradicional, que segue sendo uma importante fonte de sustento para diversas famílias do município.