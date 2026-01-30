Pesca artesanalReprodução
Além da grande quantidade de ubarana, a atividade também garantiu a captura de aproximadamente 100 quilos de cavala pintada, aumentando ainda mais o volume da pescaria do dia.
A cena chamou a atenção de moradores e banhistas que acompanharam o trabalho dos pescadores na areia, celebrando a abundância e a força da pesca tradicional, que segue sendo uma importante fonte de sustento para diversas famílias do município.
