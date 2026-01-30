Vistoria técnica na Praia do FornoAscom
Vistoria técnica na Praia do Forno, em Arraial do Cabo, avança estudos para regularização de Unidade de Conservação Municipal
Atividade reuniu técnicos, instituições de ensino, projetos ambientais e representantes da pesca artesanal
Pesca artesanal rende quatro toneladas de ubarana na Praia do Pontal, em Arraial do Cabo
Além da grande quantidade de ubarana, a atividade também garantiu a captura de aproximadamente 100 quilos de cavala pintada
Circo sem autorização e ambulante irregular são alvos de fiscalização em Arraial do Cabo
Prefeitura também notificou uso irregular de espaços públicos no município
Abordagem policial gera polêmica e é filmada por moradores em Arraial do Cabo
Ação ocorreu na Rua Vera Cruz, na Praia dos Anjos, e imagens mostram mulher sendo derrubada e atacada por cachorro durante intervenção policial
Araruama aposta em integração, tecnologia e parceria com o Estado para garantir festa recorde
Cidade entra no clima do aniversário de 167 anos com operação de segurança de grande porte para o evento Record Sunset Rio, entre os dias 5 e 8 de fevereiro
De olho em 2026, encontro reúne Paes, Vantoil Martins e lideranças regionais
Reunião teve como eixo central o fortalecimento do diálogo entre a capital e cidades do interior, principalmente as da Região dos Lagos
