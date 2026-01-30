Vistoria técnica na Praia do Forno - Ascom

Vistoria técnica na Praia do FornoAscom

Publicado 30/01/2026 17:34

Arraial do Cabo - A Secretaria Municipal do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo (SEMAS) realizou, nesta quarta-feira (28), uma vistoria técnica na Praia do Forno, como parte dos estudos voltados à regularização da área como Unidade de Conservação Municipal.

A ação contou com a participação de técnicos, instituições de ensino, projetos ambientais e representantes da pesca artesanal. Durante a vistoria, foram realizadas observações e registros sobre a fauna, a flora e a biodiversidade local, além da avaliação do uso da praia e das condições ambientais atuais.

Os dados coletados irão subsidiar a elaboração de um relatório técnico, que reunirá informações essenciais para o processo de regularização da unidade de conservação, contribuindo para a gestão ambiental e o uso sustentável da área.

A atividade integra as discussões da Câmara Técnica das Unidades de Conservação, espaço de diálogo dedicado exclusivamente a temas relacionados às UCs. O fórum atua de forma consultiva e propositiva, promovendo debates técnicos sobre regularização, elaboração e revisão de planos de manejo, conservação, uso público e gestão ambiental, sempre em conformidade com a legislação vigente.

Participaram da vistoria técnicos da SEMAS, parceiros do projeto Costão Rochoso, representantes da Associação Raízes, da Associação de Pescadores Artesanais de Monte Alto (APAMA), da Associação dos Pescadores Artesanais no Parque das Garças Integrada (Apescarpgin) e do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ).